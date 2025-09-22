Rhein-Hunsrück – die Kolumne Zwei Wecker sind besser als einer 22.09.2025, 07:30 Uhr

i Das Klingeln des Weckers am Morgen kann sehr unangenehm sein. Vor allem im Winter, wenn es morgens noch Dunkel ist, will man oft lieber im Bett liegen bleiben. Christoph Soeder/dpa. picture alliance/dpa

Die Tage werden kürzer und die kalte Jahreszeit steht bevor. Bald ist es morgens beim Aufstehen so dunkel, dass man am Liebsten im Bett liegen bleiben möchte. Wie schafft man es, trotzdem pünktlich aufzustehen?

Der Spätsommer hat am vergangenen Wochenende noch mal alles gegeben: Sonnenschein und Temperaturen von mehr als 20 Grad. Doch davon sollten wir uns nicht täuschen lassen. Schaut man sich die Wettervorhersage für diese Woche an, ist klar, dass dies nur ein letztes Aufbäumen des Sommers war.







Artikel teilen

Artikel teilen