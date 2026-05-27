Zwei Tankstellen in Simmern und Kastellaun haben neue Eigentümer: Die TaRa Group aus Idar-Oberstein investiert in beide Standorte. Die Scherer GmbH aus Simmern zieht sich dagegen aus dem Tankstellengeschäft zurück.
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Die Shell-Tankstelle in Simmern macht Platz für einen Neustart: Seit dem 4. Mai wird der Standort von der TaRa Group aus Idar-Oberstein unter eigenem Namen betrieben. Ab Mitte Juli soll die Tankstelle dann offiziell zur Aral-Station werden. Vorher steht jedoch ein größerer Umbau an – die Tankstelle muss aus Sicherheitsgründen ab dem 13.