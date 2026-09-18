Geschenk aus Dankbarkeit
Zwei neue Bewohner für den Bacharacher Malerwinkel
Diese beiden Springfrösche von Liesel Metten haben im Malerwinkel ihren passenden Platz gefunden.
Diese beiden Springfrösche von Liesel Metten haben im Malerwinkel ihren passenden Platz gefunden.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Wer durch den Bacharacher Malerwinkel spaziert, sollte genauer hinschauen: Zwischen Grün und Fachwerkhäusern sitzen seit Kurzem zwei ungewöhnliche Amphibien. Warum diese mit Frankreich in Verbindung stehen.

Lesezeit 2 Minuten
Aufmerksame Besucher werden sie sofort entdecken: Zwei neue Bewohner sind in den idyllischen Malerwinkel eingezogen. Springfrösche taufte die Bildhauerin Liesel Metten ihre in Bronze gegossenen Kreaturen, die jetzt eines der idyllischsten Quartiere, in dem üppig mit Fachwerk und Rheinromantik ausgestatteten Bacharach bereichern.
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