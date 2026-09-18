Wer durch den Bacharacher Malerwinkel spaziert, sollte genauer hinschauen: Zwischen Grün und Fachwerkhäusern sitzen seit Kurzem zwei ungewöhnliche Amphibien. Warum diese mit Frankreich in Verbindung stehen.
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Aufmerksame Besucher werden sie sofort entdecken: Zwei neue Bewohner sind in den idyllischen Malerwinkel eingezogen. Springfrösche taufte die Bildhauerin Liesel Metten ihre in Bronze gegossenen Kreaturen, die jetzt eines der idyllischsten Quartiere, in dem üppig mit Fachwerk und Rheinromantik ausgestatteten Bacharach bereichern.