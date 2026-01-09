Protest vor dem Grünen-Empfang Zwei Demos in Boppard gegen mehr Windkraft im Hunsrück Hilko Röttgers 09.01.2026, 10:00 Uhr

i Zwei Demonstrationen gegen die weitere Ausweisung von Windkraftflächen im Hunsrück sind für Sonntag, 11. Januar, angemeldet worden. Philipp Lauer

Im Hunsrück könnten neue Flächen für die Windkraft ausgewiesen werden. Dagegen gibt es Widerstand. Nun tragen die Gegner der Pläne ihren Protest nach Boppard – mit einem ganz konkreten Adressaten.

Gleich zwei Protestveranstaltungen wird es am kommenden Sonntag, 11. Januar, um 14 Uhr in Boppard geben. Beide richten sich gegen die weitere Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen im Hunsrück. Zeit und Ort des Protests sind kein Zufall: Um 15.30 Uhr beginnt in der Bopparder Stadthalle der Neujahrsempfang von Bündnis 90/Die Grünen Rhein-Hunsrück.







