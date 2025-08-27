Zu gleich zwei Einsätzen in Simmern rückten die Einsatzkräfte in der Nacht zum Mittwoch, 27. August, aus. Im Buchenweg brannte ein Wohnhaus, am Bahnhof ein leer stehendes Geschäftsgebäude samt Nebengebäude.

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren in der Nacht zum Mittwoch bei zwei Bränden in Simmern im Einsatz. Zunächst wurde ein Wohnhausbrand gemeldet, kurze Zeit später ging die Meldung über ein Feuer in einem Gebäude am Bahnhof ein. Andreas Roth, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen, berichtet von den Einsätzen.

Um 23.13 Uhr sei der Brand im Buchenweg Simmern gemeldet worden, zunächst mit der Information, es brenne auf der Veranda. Beim Eintreffen stellten die Wehrleute fest, dass die Flammen bereits auf das Einfamilienhaus übergegriffen hatten. „Der in das Wohnhaus eingedrungene Rauch zündete durch“, sagt Roth, der die Alarmstufe erhöhte. In der Folge habe sich der Brand schnell ausgebreitet. Vier Menschen seien im Haus gewesen, sie haben laut Pressemitteilung der Polizei das Gebäude verlassen können. Zwei Menschen seien beim Eintreffen der Feuerwehr bereits durch die Polizei versorgt und an den Rettungsdienst übergeben worden, so Roth. Laut Polizeimeldung wurde eine Person verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Roth berichtet von leichten Verbrennungen und einem Schock.

Die Feuerwehr verhinderte mit einer Riegelstellung die weitere Brandausbreitung auf Nachbargebäude. „Mit einem massiven Löschangriff hatten wir das Feuer ganz schnell unter Kontrolle“, sagt Roth. Unter Atemschutz suchten die Wehrleute im Gebäude nach Glutnestern, legten sie frei und löschten sie. Damit sei man noch eine ganze Weile beschäftigt gewesen. Währenddessen galt es zudem, eine defekte Gasflasche zu bergen. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache stehe laut Polizeimeldung noch nicht fest, man ermittle.

i Ein seit Jahren leerstehendes Geschäftsgebäude am Bahnhof in Simmern brannte in der Nacht zum Mittwoch, 27. August, aus. Christoph Wendling/Fotodokumentator Rhein-Hunsrück-Kreis. Christoph Wendling/ Fotodokumentator Rhein-Hunsrück-Kreis

Etwa eine halbe Stunde nach Eintreffen im Buchenweg habe man vom Einsatzort aus mit Blick auf das Bahnhofsgelände Flammenschein entdeckt – der Brand dort wurde um 23.54 Uhr gemeldet. Für einen solchen Fall sei im System der Rettungsleitstelle hinterlegt, mit welchen Kräften die Feuerwehr aktuell bereits im Einsatz ist, und es werde auf eine entsprechende Alternativversorgung zurückgegriffen, erklärt Roth. So wurden die Feuerwehren Rheinböllen, Kisselbach und Argenthal alarmiert. Er habe noch Sohren-Büchenbeuren und Kirchberg nachalarmiert, um auf eine weitere Drehleiter zurückgreifen zu können. Den Einsatz am Bahnhof leitete Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Stefan Bohnenberger.

In der Erstmeldung war vom Brand des Lokschuppens die Rede, tatsächlich brannte es jedoch in einem seit Jahren leer stehenden Geschäftsgebäude. Bei Eintreffen der Wehrleute habe das Haus in Vollbrand gestanden. „Hier hatten wir ein Problem mit starkem Funkenflug und großen Partikeln, weil die Brandlast wegen viel trockenem Holz groß war“, berichtet Roth. Das Haus war jedoch wegen Einsturzgefahr nicht mehr zu betreten, was eine effektive Brandbekämpfung erschwerte. Die Wehrleute beschlossen, das Gebäude mit Löschschaum zu fluten. In solchen Fällen gelinge es jedoch nicht, den Brand bis auf das letzte Glutnest zu löschen, berichtet Roth. Deshalb sei auch am Morgen immer mal wieder Rauch aufgestiegen. In der Folge gingen auch etwa gegen 9 Uhr entsprechende Meldungen ein, die Feuerwehrleute rückten erneut aus und löschten nach.

Hinweise auf Brandstiftung

Das Gebäude war einst im Besitz der Deutschen Bahn, aktuell ist die Stadt Simmern Eigentümerin. Wegen der akuten Einsturzgefahr habe man empfohlen, das Gebäude kurzfristig abzureißen, berichtet Roth. Neben dem betroffenen Gebäude brannte es in der Nacht auch in einem Nebengebäude ohne direkten Anschluss. Erst vergangene Woche rückten die Wehrleute zu einem Brand dort aus. Zur Ursache könne er keine Aussage machen, sagt Roth. Er sehe jedoch keine Erklärung dafür, wie das Feuer von selbst entstanden sein soll.

Bei dem Einsatz am Bahnhof wurden zwei Feuerwehrleute infolge des Atemschutzeinsatzes vom Rettungsdienst am Ort behandelt, mussten aber nicht ins Krankenhaus, berichtet BKI Stefan Bohnenberger. Auch am Bahnhof dauern die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminaldirektion Koblenz laut Auskunft der Polizei an.

Die beteiligten Einsatzkräfte

Beim Brand im Buchenweg in Simmern waren insgesamt 48 Wehrleute der Feuerwehren Simmern, Kümbdchen-Keidelheim, Tiefenbach und Laubach im Einsatz.

Zum Brand am Bahnhof rückten rund 60 Wehrleute der Feuerwehren Rheinböllen, Kisselbach, Argenthal, Sohren-Büchenbeuren und Kirchberg aus.

Bei beiden Bränden war auch Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Stefan Bohnenberger zugegen, am Bahnhof übernahm er die Einsatzleitung.

Beide Einsätze forderten die Wehrleute bis in die frühen Morgenstunden. Man habe die Einsätze gegen 4 Uhr beendet, berichtet Andreas Roth, Wehrleiter der VG Simmern-Rheinböllen.

An beiden Brandorten war zudem die Polizei vertreten sowie der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuz. Im Buchen﻿weg waren zudem Mitarbeiter der Firma Westnetz tätig.