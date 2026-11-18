Kein Neubau in Kastellaun Zweckverband will Familien nach Kita-Aus helfen Annalena Bischoff 18.11.2026, 12:00 Uhr

i Noch bis Ende September 2028 spielen die Kinder in den Container-Räumen der Stadt-Kita Kastellaun. Lara Kempf

Noch gehen sie in ihre vertraute Kita, doch für einige Kinder der Stadt-Kita Kastellaun steht voraussichtlich 2028 ein Wechsel bevor – mitten in ihrer Kitazeit. Während sich die Eltern um den Übergang sorgen, will der Kita-Zweckverband sie begleiten.

„Kastellauner Kinder gehen in Kastellaun in den Kindergarten“ – diesem selbstgesetzten Anspruch wolle die Stadt auch weiterhin gerecht werden. Mit diesen Worten hatte Anne-Kathrin Staub in der Sitzung des Stadtrats am 4. November die Entscheidung der Fraktionen begründet, den Betrieb der Stadt-Kita bis Ende September 2028 fortzuführen.







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