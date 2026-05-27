Wenn von der „Jugend von heute“ die Rede ist, hat das meistens einen negativen Einschlag. Schade irgendwie, wenn sich zwischen Alt und Jung tiefe Gräben auftun. Abhilfe schaffen kann da etwas, dass es im Rhein-Hunsrück-Kreis und anderswo zuhauf gibt.
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Als Junge vom Dorf zähle ich mich zu denjenigen, die mit einer lebendigen Vereinskultur aufgewachsen sind. Hier die Freiwillige Feuerwehr, dort der Sportverein. Etwas außerhalb gelegen die Schützenhalle, wiederum mitten im Ort gelegen das Probenhaus des Musikvereins.