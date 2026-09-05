Drei Jahre war sie in anderen Bereichen der Rhein-Zeitung unterwegs. Jetzt ist Monika Pradelok wieder da, wo sie am liebsten ist: mitten im Hunsrück und mitten im Geschehen – natürlich mit Notizblock, Kamera und jeder Menge Fragen.
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Hallo liebe Leserinnen und Leser, erinnern Sie sich noch an mich? Drei Jahre sind vergangen als ich zuletzt als rasende Reporterin für die Rhein-Hunsrück-Zeitung unterwegs war. Zwar bin ich der Rhein-Zeitung treu geblieben, beruflich habe ich dabei aber in andere Bereiche geschaut.