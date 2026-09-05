Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Zurück im Hunsrück, zurück bei Ihnen Monika Pradelok 05.09.2026, 07:30 Uhr

i Nicht nur Martin Boldt verstärkt das Team der Rhein-Hunsrück-Zeitung. Auch Monika Pradelok ist wieder mit an Bord. Kevin Rühle

Drei Jahre war sie in anderen Bereichen der Rhein-Zeitung unterwegs. Jetzt ist Monika Pradelok wieder da, wo sie am liebsten ist: mitten im Hunsrück und mitten im Geschehen – natürlich mit Notizblock, Kamera und jeder Menge Fragen.

Hallo liebe Leserinnen und Leser, erinnern Sie sich noch an mich? Drei Jahre sind vergangen als ich zuletzt als rasende Reporterin für die Rhein-Hunsrück-Zeitung unterwegs war. Zwar bin ich der Rhein-Zeitung treu geblieben, beruflich habe ich dabei aber in andere Bereiche geschaut.







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