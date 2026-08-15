Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Zur richtigen Zeit am richtigen Ort Johannes Kirsch 15.08.2026, 07:30 Uhr

i Berühmter Platz für ein berühmtes Foto: An der Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße in Berlin ist die geglückte Flucht des DDR-Grenzschützers Conrad Schumann zu sehen. Rainer Jensen. picture alliance / dpa

Der uniformierte Soldat gleicht einem Hürdenläufer. Bloß, dass er keine Hürde überwindet, sondern eine Grenze, die zur Zeit des Kalten Krieges die Trennlinie schlechthin zwischen Ost und West bildet. Wie unser Autor über ein berühmtes Foto denkt.

Sagt Ihnen der Name Conrad Schumann etwas? Zugegeben, bis vor ein paar Tagen hätte auch ich nichts mit diesem Herrn anfangen können. Auch wenn Sie jenen Namen nicht kennen, haben Sie den Herrn möglicherweise schon einmal gesehen. Zumindest auf einem Foto.







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