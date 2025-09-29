Festwochenende mit viel Musik
Zum Bürgerfest Kastellaun lacht die Herbstsonne
Bis in die Abendstunden tauchte die Herbstsonne den Marktplatz in eine besondere Stimmung, bei der man es sich mit den Leckereien aus der Gastromeile gut gehen lassen konnte.
Philipp Lauer

Zum Bürgerfest Kastellaun 2025 mit verkaufsoffenem Sonntag zeigte sich der Herbst von seiner sonnigen Seite. Die Besucher zog das Wetter auf die Straßen der Burgstadt, wo man es sich herrlich gut gehen lassen konnte.

Sehr zufrieden blicken die Veranstalter des Kastellauner Bürgerfests, die Werbegemeinschaft und die Stadt, auf das Wochenende zurück. Angefangen vom Metal Battle am Freitagabend auf der Burg, über die lange Musiknacht am Samstag in verschiedenen Lokalen und Open-Air-Bühnen bis hin zum verkaufsoffenen Sonntag, sei viel los gewesen.

