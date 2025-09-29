Zum Bürgerfest Kastellaun 2025 mit verkaufsoffenem Sonntag zeigte sich der Herbst von seiner sonnigen Seite. Die Besucher zog das Wetter auf die Straßen der Burgstadt, wo man es sich herrlich gut gehen lassen konnte.
Sehr zufrieden blicken die Veranstalter des Kastellauner Bürgerfests, die Werbegemeinschaft und die Stadt, auf das Wochenende zurück. Angefangen vom Metal Battle am Freitagabend auf der Burg, über die lange Musiknacht am Samstag in verschiedenen Lokalen und Open-Air-Bühnen bis hin zum verkaufsoffenen Sonntag, sei viel los gewesen.