Neu im Tier-Erlebnispark Zukunftspläne in Bell: Aus Zoo wird eine Erlebniswelt Annalena Bischoff 25.01.2026, 10:00 Uhr

i Remo Müller möchte die Besucher seines Tier-Erlebnisparks Bell näher an die Lebenswelt der Tiere heranführen. Das soll künftig im neuen ErlebnisREICH passieren. Werner Dupuis

Märchenshows, Zirkusschule und Rätselspaß: Remo Müller plant Großes für seinen Tier-Erlebnispark Bell. Mit einer neuen Eventhalle soll der Zoo zur Erlebniswelt für Kinder und Familien werden – aus der Region und darüber hinaus.

„Im Mai soll es hoffentlich losgehen.“ Sobald der erste Spaten in die noch leere Ackerfläche gesetzt ist, nimmt ein großer Traum von Remo Müller Gestalt an. Was bislang vor allem in seinem Kopf existiert, soll Kinder und Familien ab November 2027 noch öfter in den Tier-Erlebnispark Bell locken.







