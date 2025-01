Hofleitung verlässt Fazenda Zukunft des „Hofs der Hoffnung“ steht auf der Kippe 05.01.2025, 19:00 Uhr

i Wie geht es weiter mit dem Haus Sabelsberg in Boppard? Derzeit wird die Villa noch von der Fazenda da Esperança genutzt. Doch nun verlässt die Hofleitung die Einrichtung. Ob die Fazenda ein neues Team an den Mittelrhein schickt, ist noch nicht entschieden. Archiv Suzanne Breitbach

Seit 2013 war die Fazenda da Esperança im Haus Sabelsberg in Boppard Anlaufstelle für Menschen mit Suchterfahrungen oder mit psychischen Problemen. Nun steht die Einrichtung vor dem Aus.

Bereits 2017 sah es nicht gut aus für die Zukunft des „Hofs der Hoffnung“, der Fazenda da Esperança in Boppard. Damals fühlte sich die Gemeinschaft auch nach vier Jahren noch nicht richtig angekommen in der Perle am Rhein. Zudem konnte sie finanziell nicht auf eigenen Füßen stehen, 28.

