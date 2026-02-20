Traditionsumzug im Hunsrück
Zukunft des Dickenschieder Rosenmontagszugs unklar
Diese Dickenschieder Männergruppe hat für den Rosenmontagsumzug die "Kirn Air" Airline gegründet und für ordentlich Stimmung sorgt.
Annalena Bischoff

Trotz Dauerregen feierten die Jecken in Dickenschied ausgelassen ihren Rosenmontagsumzug. Doch hinter der guten Stimmung bleibt eine offene Frage: Wie lange kann der Zug noch über die bisherige Strecke führen?

Lesezeit 1 Minute
Bunte Kostüme, kreative Fußgruppen, zwei Wagen und strahlende Gesichter trotz strömenden Regens – so präsentierte sich der Rosenmontagszug 2026. Wie gewohnt hatten Sportverein und Musikverein zum gemeinsamen Feiern und Helau-Rufen eingeladen. Aufgestellt wurde sich in der Paul-Schneider-Straße, ehe sich der Zug pünktlich um 14.

