Zoff im Stadtrat Simmern Zukunft der katholischen Kita St. Josef ist ungewiss Charlotte Krämer-Schick 12.12.2025, 16:12 Uhr

i Das Gebäude der katholischen Kita St. Josef in Simmern ist marode und nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren. Daher soll auf dem gleichen Grundstück eine neue Kita entstehen. Werner Dupuis

Überall geht es dieser Tage besinnlich zu. Allein im Stadtrat Simmern war von Vorweihnachtszeit nichts zu spüren. Im Gegenteil, denn dort kochten die Emotionen hoch. Und das, obwohl doch alle irgendwie das gleiche Ziel vor Augen haben.

Von „besinnlicher Vorweihnachtszeit“ war in der jüngsten Sitzung des Stadtrats Simmern nichts zu spüren. Im Gegenteil: Es krachte, und zwar ordentlich. Grund für Zoff im Gremium war die Zukunft der katholischen Kita St. Josef. Ein Thema, bei dem die Emotionen offenbar hochkochen.







