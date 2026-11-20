Keine geeignete Strecke mehr Zugkomitee sagt Abendumzug in Boppard für 2027 ab Hilko Röttgers 20.11.2026, 17:11 Uhr

i Impressionen vom Abendumzug 2026 in Boppard am Rhein Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Wenn es dunkel wird am Karnevalssonntag, dann setzt der Abendumzug in Boppard ein Glanzlicht im rheinischen Karneval. Aber nicht im kommenden Jahr. Dann fällt die besondere Veranstaltung aus – aus einem ganz bestimmten Grund.

Ausgelassen haben die Bopparder Karnevalisten und ihre Gäste am 15. Februar den Abendumzug durch die Stadt gefeiert. Was damals wohl niemand ahnte, ist neun Monate später Gewissheit: Im kommenden Jahr fällt der besondere Karnevalszug aus. Das hat das gemeinsame Zugkomitee der drei veranstaltenden Vereine, der Bälzer Sangesgilde KG Knorrköpp, der KG Schwarz-Gold Baudobriga und des Närrischen Carnevalvereins Boppard (NCB), am Freitag, 20.







Artikel teilen

Artikel teilen