Wenn es dunkel wird am Karnevalssonntag, dann setzt der Abendumzug in Boppard ein Glanzlicht im rheinischen Karneval. Aber nicht im kommenden Jahr. Dann fällt die besondere Veranstaltung aus – aus einem ganz bestimmten Grund.
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Ausgelassen haben die Bopparder Karnevalisten und ihre Gäste am 15. Februar den Abendumzug durch die Stadt gefeiert. Was damals wohl niemand ahnte, ist neun Monate später Gewissheit: Im kommenden Jahr fällt der besondere Karnevalszug aus. Das hat das gemeinsame Zugkomitee der drei veranstaltenden Vereine, der Bälzer Sangesgilde KG Knorrköpp, der KG Schwarz-Gold Baudobriga und des Närrischen Carnevalvereins Boppard (NCB), am Freitag, 20.