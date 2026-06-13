Ausfälle beklagt Züge auf Hunsrückbahn kurzfristig ausgefallen Andreas Galonska 13.06.2026, 14:00 Uhr

i Auf der Hunsrückbahn - hier ein Zug auf dem Hubertusviadukt - ist es mehrfach zu Zugausfällen gekommen, die von einer Bahnkundin beklagt wurden. Thomas Torkler

Ausgefallene Züge sind ein Ärgernis, vor allem, wenn sie kurzfristig vorkommen und wenn es keine rechtzeitige Information dazu für Bahnfahrer gibt. Auf der Hunsrückbahn hatten Bahnkunden kürzlich mehrfach das Nachsehen.

Eine Bahnkundin aus Boppard beklagt, dass seit Ostern die Hunsrückbahn mit häufigen Personalausfällen zu kämpfen habe. Deswegen sind beispielsweise Fahrten ab 15.02 Uhr ab Boppard ausgefallen. Die Verkehrsgesellschaft Transdev habe oft nicht darüber informiert, Menschen sollen schwere E-Bikes umsonst die Treppe hochgewuchtet und sich dann geärgert haben, weil kein Zug kam.







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