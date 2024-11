Rhein-Hunsrück. So mancher Autofahrer, der in den vergangenen Wochen über den Hunsrück gefahren ist, wird sich womöglich über das eine oder andere hell erleuchtete Ungetüm auf einem Acker gewundert haben. Die Erklärung dafür ist ganz einfach: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es sich um eine Rübenernte- und Rübenverlademaschine gehandelt haben.