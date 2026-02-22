Leitender Notarzt berichtet Zu wenig mobile Blaulichter im Rhein-Hunsrück-Kreis? Annalena Bischoff 22.02.2026, 15:11 Uhr

i Seit 2014 steht fest, dass es für den Rhein-Hunsrück-Kreis insgesamt zehn Ausnahmegenehmigungen für mobile Blaulichter gibt. Soeren Stache. picture alliance/dpa

Mobile Blaulichter ermöglichen Einsatzkräften schnelle Hilfe, doch ihre Zahl ist im Rhein-Hunsrück-Kreis begrenzt. Der langjährige Leitende Notarzt Georg Brenner blickt mit Sorge auf die Zukunft eines Systems, das er selbst mit aufgebaut hat.

Ein schwerer Unfall zwischen Rheinböllen und Liebshausen – und ein Notarzt aus der Region erfährt erst verspätet davon. Für Georg Brenner war dieses Erlebnis in den 1990er-Jahren ein Wendepunkt. Warum, fragte er sich, gibt es im Rhein-Hunsrück-Kreis kein System, das speziell ausgebildete Notärzte bei größeren Unglücken gezielt alarmiert?







