Leitender Notarzt berichtet
Zu wenig mobile Blaulichter im Rhein-Hunsrück-Kreis?
Seit 2014 steht fest, dass es für den Rhein-Hunsrück-Kreis insgesamt zehn Ausnahmegenehmigungen für mobile Blaulichter gibt.
Soeren Stache. picture alliance/dpa

Mobile Blaulichter ermöglichen Einsatzkräften schnelle Hilfe, doch ihre Zahl ist im Rhein-Hunsrück-Kreis begrenzt. Der langjährige Leitende Notarzt Georg Brenner blickt mit Sorge auf die Zukunft eines Systems, das er selbst mit aufgebaut hat.

Lesezeit 2 Minuten
Ein schwerer Unfall zwischen Rheinböllen und Liebshausen – und ein Notarzt aus der Region erfährt erst verspätet davon. Für Georg Brenner war dieses Erlebnis in den 1990er-Jahren ein Wendepunkt. Warum, fragte er sich, gibt es im Rhein-Hunsrück-Kreis kein System, das speziell ausgebildete Notärzte bei größeren Unglücken gezielt alarmiert?

