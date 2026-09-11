Loreleyblick Maria Ruh Zu viel Bürokratie beim Leader-Antrag? So prüft die ADD Hilko Röttgers 11.09.2026, 17:00 Uhr

i Die Macher vom Loreleyblick Maria Ruh verzichten auf eine Leader-Förderung, weil Ihnen das Prüfverfahren zu aufwendig war. (Symbolfoto) Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Zu viel ist zu viel: Weil sie zur Bewilligung ihres Leader-Antrags etliche Dokumente vorlegen sollten, haben die Macher vom Loreleyblick Maria Ruh auf das Fördergeld verzichtet. Wir haben nachgefragt: Wie viel Bürokratie steckt in dem Prüfverfahren?

Michèle Ripp und Niklas Melchior möchten aus ihrem Saisonbetrieb Loreleyblick Maria Ruh einen Ganzjahresbetrieb machen. Eine Leader-Förderung in Höhe von fast 25.000 Euro soll dabei helfen. Doch dann schlägt die Stunde der Bürokratie. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) möchte vor der Bewilligung etliche Nachweise und Dokumente sehen.







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