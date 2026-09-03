Plötzliche Kehrtwende Zu hohes Risiko: Oberwesel sagt Rhein in Flammen ab Johannes Kirsch 03.09.2026, 14:11 Uhr

i Einen solchen Anblick wie noch 2024 wird es in diesem Jahr in Oberwesel nicht geben. Philipp Lauer

Die Dürreperiode von Mitte August ist vorüber. Dennoch sinkt der Pegelstand am Rhein derzeit wieder rapide. Weshalb sich die Stadt Oberwesel nun zu einem drastischen Schritt entscheidet, wie Bürgermeister Jan Zimmer verrät.

Mehrere Tausend Zuschauer lockte Rhein in Flammen Jahr für Jahr nach Oberwesel – nicht so in diesem Jahr. Die Stadtverwaltung hat die für ihr Feuerwerk und ihren Schiffskonvoi bekannte Veranstaltung abgesagt, wie Bürgermeister Jan Zimmer unserer Zeitung am Telefon mitteilt.







Artikel teilen

Artikel teilen