Rosenapotheke Emmelshausen Zu heiß für Medikamente? Das empfehlen Apotheker Annalena Bischoff 24.06.2026, 12:00 Uhr

i Symbolbild: Medikamente, etwa Insulin, können bei zu hohen oder niedrigen Temperaturen ihre Wirksamkeit verlieren. Der Qualitätsschaden ist nicht immer sichtbar. Gero Breloer. dpa

Aufgeheizte Autos, sonnige Fensterbänke und warme Badezimmer: Solche Orte können Medikamenten bei den derzeitigen Temperaturen schaden. Wie diese richtig gelagert werden sollten und warum die Rosenapotheke gerade jetzt auf ihre Abholstation setzt.

Die Hitzewelle lässt dieser Tage nicht nur Menschen ins Schwitzen geraten. Während sich die Temperaturen vielerorts der 40-Grad-Marke nähern, verwandeln sich Autos, Balkone und sogar Hausflure in Wärmekammern. Was viele dabei übersehen: Hitze setzt nicht nur Kreislauf und Konzentration zu, sondern auch Medikamenten.







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