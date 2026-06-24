Rosenapotheke Emmelshausen
Zu heiß für Medikamente? Das empfehlen Apotheker
Symbolbild: Medikamente, etwa Insulin, können bei zu hohen oder niedrigen Temperaturen ihre Wirksamkeit verlieren. Der Qualitäts
Symbolbild: Medikamente, etwa Insulin, können bei zu hohen oder niedrigen Temperaturen ihre Wirksamkeit verlieren. Der Qualitätsschaden ist nicht immer sichtbar.
Gero Breloer. dpa

Aufgeheizte Autos, sonnige Fensterbänke und warme Badezimmer: Solche Orte können Medikamenten bei den derzeitigen Temperaturen schaden. Wie diese richtig gelagert werden sollten und warum die Rosenapotheke gerade jetzt auf ihre Abholstation setzt.

Lesezeit 3 Minuten
Die Hitzewelle lässt dieser Tage nicht nur Menschen ins Schwitzen geraten. Während sich die Temperaturen vielerorts der 40-Grad-Marke nähern, verwandeln sich Autos, Balkone und sogar Hausflure in Wärmekammern. Was viele dabei übersehen: Hitze setzt nicht nur Kreislauf und Konzentration zu, sondern auch Medikamenten.

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