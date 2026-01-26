Direktkandidatin Wahlkreis 16 Ziel: Von Braunshorn wieder in den Landtag nach Mainz Andreas Nitsch 26.01.2026, 12:00 Uhr

i Ruth Grebs Lieblingsplatz sind die Feldwege hinter ihrem Elternhaus sowie rund um Braunshorn. "Die Aussicht über den Hunsrück dort ist einfach umwerfend. Man kann sich den Wind um die Ohren blasen lassen und hat nach der Rückkehr nach Hause einen freien Kopf. Hier war ich auch in den letzten Tagen beim Schlittenfahren mit meiner Tochter", erzählt sie. Greb

Schafft es Sozialdemokratin Ruth Greb aus Braunshorn, der CDU bei der Landtagswahl am 22. März im Wahlkreis 16 (Rhein-Hunsrück-Kreis) das Direktmandat streitig zu machen. Sie hat es fest vor. Unsere Zeitung stellt die Kandidatin vor.

Sie liebt Musik der Toten Hosen und ist James-Bond-Fan. Außerdem hegt sie Sympathien für Asterix, den streitbaren Gallier: Ruth Greb aus Braunshorn in der Verbandsgemeinde Kastellaun. Sie möchte bei der Landtagswahl am 22. März für die SPD am besten auf direktem Weg ins Landesparlament einziehen.







