Schafft es Sozialdemokratin Ruth Greb aus Braunshorn, der CDU bei der Landtagswahl am 22. März im Wahlkreis 16 (Rhein-Hunsrück-Kreis) das Direktmandat streitig zu machen. Sie hat es fest vor. Unsere Zeitung stellt die Kandidatin vor.
Sie liebt Musik der Toten Hosen und ist James-Bond-Fan. Außerdem hegt sie Sympathien für Asterix, den streitbaren Gallier: Ruth Greb aus Braunshorn in der Verbandsgemeinde Kastellaun. Sie möchte bei der Landtagswahl am 22. März für die SPD am besten auf direktem Weg ins Landesparlament einziehen.