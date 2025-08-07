Frischer Anstrich, moderne Technik und neue Ausstattung: Das ZaP in Emmelshausen wurde seit Juni 2024 umfassend saniert. Schon bald wird es wieder Veranstaltungen und Restaurantbetrieb dort geben – allerdings mit etwas Verzögerung.

Seit Mitte 2024 finden im Zentrum am Park (ZaP) in Emmelshausen keine Veranstaltungen mehr statt. Auch einige Büros der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein und die Tourist-Information mussten umziehen. Der Grund: Das Gebäude wird saniert. Rund 4,5 Millionen Euro kostet das Projekt. Nun neigen sich die Bauarbeiten dem Ende entgegen. Im Herbst soll das ZaP fertig sein – etwas später als eigentlich geplant.

Heizung, Dach und Inneneinrichtung: Im vergangenen Jahr wurde das ZaP umfassend modernisiert. Doch was wurde genau gemacht? Schadhafte Elektroleitungen wurden beseitigt und neu hergestellt, eine Isolierung mit Dampfsperre, Holz-Verschalung und eine neue Blechabdeckung wurden angebracht und eine Photovoltaikanlage wurde installiert, erklärt Hans Magdziak, Erster Beigeordneter der Stadt Emmelshausen, auf Nachfrage unserer Zeitung. Zudem wurden die Außenfassaden sowie die Wände im Innenbereich neu gestrichen, neue Heizkörper wurden angebracht und die Beleuchtung im Foyer und im Saal wurde ebenfalls erneuert. Im Saal wurde der Parkettboden abgeschliffen und versiegelt, der Bühnenboden wurde erneuert und der Steinbelag im Foyer sowie der Treppenabgang zu den Toiletten wurden auch neu aufbereitet. Dabei sei man im Kostenrahmen von 4,5 Millionen geblieben, berichtet der Erste Beigeordnete.

i Im Herbst sollen wieder Veranstaltungen im frisch sanierten ZaP stattfinden. Lara Kempf

Vor einigen Tagen wurde die Wärmepumpe angeliefert und montiert. Im Anschluss soll die Heizungsanlage installiert werden, erklärt Magdziak. Eigentlich sollten die Bauarbeiten im Mai oder Juni bereits beendet sein. „Die Dacharbeiten haben sich jedoch lange hingezogen – unter anderem aufgrund immer neuer Vorgaben. Deswegen ist das Ende der Sanierungsarbeiten nun für Ende Oktober angepeilt“, sagt der Erste Beigeordnete.

Die Dacharbeiten wurden in insgesamt sechs Aufbauabschnitte aufgeteilt. Die letzten beiden Abschnitte werden Anfang September, nach dem Sommerurlaub von Dachdecker und Zimmermann, wieder aufgenommen. Sie sollen bis Ende Oktober beendet sein. Während dieser Arbeiten findet kein Restaurantbetrieb des im ZaP ansässigen griechischen Restaurants Mykonos statt. „Die Schließung des Restaurants ist nötig, da wegen der Absturzsicherung während der Dacharbeiten ein Fallnetz installiert werden muss. Ein Gerüst muss auch im Bereich des Restaurants an der Außenfassade aufgestellt werden“, betont Magdziak. Der Pächter sei vonseiten der Stadt rechtzeitig über die Maßnahme informiert worden und sei einverstanden. Ab November kann das Restaurant seinen Betrieb wieder aufnehmen.

i Noch ist das ZaP in Emmelshausen von Gerüst umhüllt. Bis Ende Oktober soll dieses aber verschwunden sein. Lara Kempf

Aktuell laufen die Malerarbeiten, die ebenfalls bis zum Herbst abgeschlossen werden sollen. Sind alle Sanierungsarbeiten beendet, wird das Innengebäude – Saal und Foyer – voraussichtlich in der Woche vom 15. September grundgereinigt. Danach wird die Technik wieder im Saal installiert. „Ab Ende Oktober können dann die ersten Veranstaltungen wieder stattfinden“, sagt der Erste Beigeordnete.