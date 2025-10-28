Wichtige Stimme der Erinnerung Zeitzeugin erzählt in Kirchberg vom Holocaust 28.10.2025, 00:00 Uhr

Henriette Kretz, Holocaust-Überlebende spricht am 6. November im Gemeindezentrum an der Friedenskirche in Kirchberg. Der Eintritt ist frei, jedermann ist willkommen.

Henriette Kretz ist 91 Jahre alt. Die Seniorin wird nicht müde, über den Holocaust zu informieren. In Kirchberg berichtet sie Anfang November von Mut, Verlust und Erinnerung.

Die 91-jährige Henriette Kretz hat den Holocaust überlebt und ist heute eine wichtige Stimme der Erinnerung. Nicht nur im Hunsrück, sondern in ganz Rheinland-Pfalz und darüber hinaus ist sie keine Unbekannte. Seit vielen Jahren engagiert sich Kretz als Zeitzeugin und besucht Schulen, Bibliotheken, Kirchengemeinden und andere Bildungseinrichtungen, um über ihre Erlebnisse während des Nationalsozialismus zu berichten und die Bedeutung von ...







