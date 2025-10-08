Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Zeit wird’s für Lebkuchen 08.10.2025, 07:30 Uhr

i Mit einer Schokoglasur überzogen laufen frisch gebackene Lebkuchen auf einem Band in der Produktion eines Lebkuchenherstellers. Das macht hungrig - auch schon weit vor Weihnachten. Daniel Karmann/dpa

In manchen Jahren gibt es Lebkuchen bei mir schon im August. Nun ist Oktober, und es gab noch keine. Das sollte, ja muss sich sogar ändern. Sonst werde ich an Weihnachten kugelrund. Eine Ode an den Herbst.

Er ist mit aller Macht gekommen, der Herbst. Die Temperaturen gingen rasch runter, wie eine erstaunte Kollegin, die aus dem sonnigen Süden zurückkehrte, mit Blick auf das Thermometer feststellen musste. Der Herbst war in dieser Rubrik schon mehrmals Thema.







