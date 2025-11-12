Rhein-Hunsrück – die Kolumne Zeit ist das schönste Geschenk 12.11.2025, 07:30 Uhr

Was verschenkt man zu Weihnachten? Eine Frage, die jedes Jahr aufs Neue im Raum steht.

Nach dem offiziellen Beginn der Karnevalszeit ist es nun langsam auch Zeit, sich Gedanken über die ersten Weihnachtsgeschenke zu machen. Das passende Geschenk zu finden, ist jedoch nicht immer ganz einfach, oder?

Gestern hieß es noch pünktlich um 11.11 Uhr „Helau“, „Alaaf“ und „Ahoi“. Der offizielle Beginn der fünften Jahreszeit wurde eingeläutet. Heute scheint Karneval schon nicht mehr das dominierende Thema zu sein, sondern die Frage nach Weihnachtsgeschenken drängt sich bereits in den Vordergrund.







