Aktionen für Montag geplant Zeichen gegen Gewalt an Frauen in Simmerner Innenstadt 20.11.2024, 11:30 Uhr

i Stephanskirche in Simmern Markus Kilian

Rund um die Stephanskirche und am „Gretchen“ sind für Montag mehrere Aktionen geplant, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Auch der Frauennotruf des Kreises ist beteiligt. Mitgründerin Astrid Rund erzählt, wie sie Betroffenen helfen will.

Ob in der Partnerschaft, im Arbeitsleben oder in der Kindheit: Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen will am kommenden Montag, 25. November, auf die Missstände aufmerksam machen, unter denen die Betroffenen leiden. Auch in Simmern soll der Aktionstag Gehör finden.

