Sanierung verzögert sich ZaP soll zum neuen Jahr öffnen: Heizung erhitzt Gemüter 06.10.2025, 18:00 Uhr

i Der große Container für die Heizungsanlage hinter dem ZaP in Emmelshausen sorgte im Stadtrat für die ein oder andere Diskussion. Philipp Lauer

Wie läuft es mit der Sanierung des ZaP? Über den aktuellen Stand der Arbeiten am Zentrum am Park in Emmelshausen informierten den Stadtrat das Planungsbüro Richter und Gregorius und das mit der Gebäudeausstattung betraute Büro Bernardi Ingenieure.

Die Sanierung des Zentrums am Park (ZaP) in Emmelshausen verzögert sich. Voraussichtlich zum Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, sodass der Kultur- und Veranstaltungsbetrieb zum neuen Jahr wieder beginnen könnte. Zuletzt war man im Sommer noch davon ausgegangen, die Arbeiten bis Ende Oktober abschließen zu können.







