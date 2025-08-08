Während der Sanierung ging das ZaP Emmelshausen auf Reisen. Ausweichspielstätten wie die Bürgerhalle Halsenbach und die Hunsrückhalle Simmern kamen beim Publikum gut an. Auch wenn die Sanierung bald endet, könnte das Konzept eine Zukunft haben.

Das Zentrum am Park (ZaP) in Emmelshausen wird seit Mitte 2024 umfassend saniert. Ende Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Stadt investiert rund 4,5 Millionen Euro in die Veranstaltungshalle. Wegen der Arbeiten ging das ZaP auf Reisen. Ein Großteil der Veranstaltungen fand und findet noch immer in Ausweichhallen statt. Wie hat das Konzept funktioniert? Und soll es in Zukunft vielleicht sogar fest etabliert werden?

Während der Sanierung der Veranstaltungshalle dienen neben der Bürgerhalle und dem iNovaParc in Halsenbach auch die Stadthalle Boppard, die Hunsrückhalle in Simmern und der Kläsersch Saal in Bickenbach als Spielorte. Auch die im ZaP ansässigen Büros der Stabsstelle Tourismus und Kultur der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein sowie die Tourist-Information mussten umziehen. Sie arbeiten seit dem Beginn der Sanierung im „DasCo“, einem CoWorking-Space in Emmelshausen.

i Weil es auch an den auswärtigen Spielorten gut geklappt hat, sollen diese auch nach der Sanierung immer mal wieder genutzt werden. Lara Kempf

Dass das ZaP auf Reisen gegangen ist, bewertet Thomas Biersch, Geschäftsführer des Kulturkreises Region Emmelshausen, rückblickend als sehr positiv. „ Wir konnten das Publikum binden und es hat auch auswärts sehr gut geklappt. Die Kosten für die Technik waren deutlich höher, aber wir konnten das Minus im Rahmen halten“, sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung.

Auch die Zusammenarbeit mit den anderen Veranstaltungsorten habe ohne Probleme funktioniert. „In unserer Ausweichlocation Bürgerhalle Halsenbach wurden wir hervorragend unterstützt. Auch in Boppard und Simmern klappte die Zusammenarbeit sehr gut“, betont Biersch. In der Hunsrückhalle in Simmern seien teilweise sogar mehr Zuschauer gewesen, als ins ZaP reinpassen.

„Kläsersch Saal und iNovaParc haben wir in diesem Rahmen kennen- und schätzen gelernt, sodass wir uns vorstellen können, dort noch öfter zu spielen.“

Thomas Biersch, Geschäftsführer des Kulturkreises Region Emmelshausen

Trotzdem war bei einigen der Ersatzspielstätten Improvisation angesagt. In Halsenbach gab es zum Beispiel keine Hinterbühne, wo die Künstler eigentlich ihre Requisiten lagern oder sich umziehen. „Das wurde gleich beim allerersten Termin mit Mirja Boes und den Honkey Donkeys zur Herausforderung. Die vier Musiker haben sich dann auf der kleinen Treppe hinter der Bühne umgezogen“, sagt der Geschäftsführer des Kulturkreises.

Im Herbst sollen die Sanierungsarbeiten des ZaP voraussichtlich beendet sein und die Veranstaltungen können wieder in gewohnter Umgebung in Emmelshausen stattfinden. Das Konzept des ZaP auf Reisen hat jedoch so gut funktioniert, dass sich Biersch und sein Team vorstellen können, es auch weiterhin zu nutzen. „Kläsersch Saal und iNovaParc haben wir in diesem Rahmen kennen- und schätzen gelernt, sodass wir uns vorstellen können, dort noch öfter zu spielen“, betont Biersch.

In der neuen Saison sind diese beiden Veranstaltungsorte auch bereits eingebunden. Im Kläsersch Saal in Bickenbach ist am Freitag, 24. Oktober, das Duo Willi und Ernst zu Gast. Im iNovaParc in Halsenbach gastiert am Freitag, 16. Januar, Hans-Hermann Thielke.

Andere Spielorte

Neben dem Kläsersch Saal in Bickenbach und dem iNovaParc in Halsenbach macht das Zentrum am Park (ZaP) mit seinen Veranstaltungen im August auch Halt auf der Freilichtbühne Maria Ruh in Urbar. Dort finden am Freitag, 22. August, „One Night in Sweden – ein ABBA-Tribute“ und am Samstag, 23. August, „Desperado – ein Eagles-Tribute“ statt. Sitzplätze für die beiden Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Für 2026 wurden dort ebenfalls schon vier Termine klargemacht. Welche das sind, wird bei den Veranstaltungen im August bekanntgegeben.