Wie Girish Sunassee und Li-Tzu Fu das MVZ in Oberwesel verstärken, so gibt es auch in Rheinland-Pfalz insgesamt immer mehr ausländische Ärzte. Wie viele es mittlerweile sind und was sie tun müssen, um hier arbeiten zu dürfen.
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Seit August dieses Jahres sind Girish Sunassee und Li-Tzu Fu im MVZ Hunsrück-Mittelrhein in Oberwesel tätig und unterstützen Axel Strähnz und sein Team. Doch wie steht es generell um die Zahl ausländischer Ärzte in Rheinland-Pfalz? Wie viel Prozent der Gesamtärzteschaft machen sie aus und wie unterscheidet sich ihr beruflicher Weg in diesem Land von dem deutscher Mediziner?