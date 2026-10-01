Erfolg im MVZ Oberwesel Zahl der ausländischen Ärzte steigt seit Jahren an Lara Kempf 01.10.2026, 16:00 Uhr

i Um in Rheinland-Pfalz im Arztberuf arbeiten zu können, müssen ausländische Ärzte eine Fachsprachen- sowie eine Kenntnisprüfung absolvieren. Patrick Seeger/dpa. picture alliance/dpa

Wie Girish Sunassee und Li-Tzu Fu das MVZ in Oberwesel verstärken, so gibt es auch in Rheinland-Pfalz insgesamt immer mehr ausländische Ärzte. Wie viele es mittlerweile sind und was sie tun müssen, um hier arbeiten zu dürfen.

Seit August dieses Jahres sind Girish Sunassee und Li-Tzu Fu im MVZ Hunsrück-Mittelrhein in Oberwesel tätig und unterstützen Axel Strähnz und sein Team. Doch wie steht es generell um die Zahl ausländischer Ärzte in Rheinland-Pfalz? Wie viel Prozent der Gesamtärzteschaft machen sie aus und wie unterscheidet sich ihr beruflicher Weg in diesem Land von dem deutscher Mediziner?







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