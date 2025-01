Quote im Dezember Zahl der Arbeitslosen steigt im Rhein-Hunsrück-Kreis an 07.01.2025, 11:00 Uhr

i Die Arbeitslosenquote ist im Dezember im Rhein-Hunsrück-Kreis leicht angestiegen, wie die Agentur für Arbeit in Bad Kreuznach berichtet. Das Jobcenter will Erwerbslosen Arbeitsplätze vermitteln. Markus Kilian

Die Quote lag im Dezember bei 4,1 Prozent und damit leicht höher als im Vorjahresvergleich. Unternehmen suchen derweil Mitarbeiter und schreiben Stellen aus.

Die Zahl der Arbeitslosen im Rhein-Hunsrück-Kreis ist im vergangenen Dezember 2024 leicht gestiegen. Wie die zuständige Agentur für Arbeit in Bad Kreuznach in einer Pressemitteilung erläutert, waren im Hunsrück und am Mittelrhein 2456 Menschen als erwerbslos gemeldet, das sind 71 Personen mehr (3,0 Prozent) als im November und 289 Personen beziehungsweise 13,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

