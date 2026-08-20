Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Zählt E-Bike-Fahren noch als Sport? Johannes Kirsch 20.08.2026, 07:30 Uhr

i Fahrräder mit Elektroantrieb erfreuen sich inzwischen großer Beliebtheit. Stefan Sauer/dpa

Eine Fahrradfahrt über den Hunsrück kann schnell zu einer Berg- und Talfahrt werden. Da klingt es verlockend, sich eines Elektroantriebs zu bedienen. Wie unser Autor über den E-Bike-Trend denkt und wie er auf seine erste E-Bike-Fahrt zurückblickt.

Ich bin ehrlich: Wenn ich einen Fahrradfahrer sehe, schnellt mein Blick sogleich auf den „Motor“ des Drahtesels. Neugierig begutachte ich, ob er ein – wie ich zu sagen pflege – „ehrlicher Radfahrer“ ist oder ob ihm ein elektrischer Hilfsmotor assistiert.







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