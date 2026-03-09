Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Yogamatte wird zu Landebahn am Flugplatz Vorderhunsrück Philipp Lauer 09.03.2026, 07:30 Uhr

i Symbolfoto: Yogaübungen bringen vielen Menschen Entspannung und Ausgleich. Thomas Warnack. picture alliance/dpa

Es gibt viele Dinge, die zu mehr Entspannung und Ausgeglichenheit verhelfen können, Yoga ist dabei besonders beliebt. Manchmal steht der innere Schweinehund vor dem herabschauenden Hund, manchmal sind die Hürden viel kleiner, eckig und bunt ...

Für mehr Entspannung und Ausgeglichenheit gehen viele Menschen regelmäßig zum Yoga. Nach einer längeren Pause versuche ich auch gerade die eine oder andere Übung in den Alltag einzubauen, wenn es mein innerer Schweinehund zulässt. Kürzlich war es nach dem Feierabend soweit, besonders nach langen Tagen am Schreibtisch im Homeoffice, tut das erfahrungsgemäß gut – auch wenn man dann ganz besonders merkt, dass man viel zu viel Zeit im Sitzen ...







Artikel teilen

Artikel teilen