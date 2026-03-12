Jubiläumswochenende im Laden X-Sport in Kastellaun wird 25 Jahre alt Annalena Bischoff 12.03.2026, 12:00 Uhr

i Das Team von X-Sport in Kastellaun feiert dieses Jahr das 25-jährige Bestehen des Outdoor- und Running-Geschäfts. Frank Hirt (2. von links) eröffnete seinen Laden am 15. März 2001. Annalena Bischoff

Das Kastellauner Outdoor-Fachgeschäft X-Sport feiert am Wochenende sein Jubiläum. Beim Frühlingserwachen lädt das Team zu Aktionen, Läufen und einer Jubiläumsfeier ein – inklusive Bilder aus den letzten 25 Jahren.

Wenn die Stadt Kastellaun am Sonntag 15. März, zum Frühlingserwachen einlädt, gibt es zwischen Marktstraße und Altstadtpassage viel zu entdecken: geöffnete Geschäfte, Marktstände und eine Hüpfburg für Kinder. Für ein Kastellauner Fachgeschäft wird das Wochenende zu einem ganz besonderen Anlass – X-Sport feiert sein 25-jähriges Bestehen.







