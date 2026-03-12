Das Kastellauner Outdoor-Fachgeschäft X-Sport feiert am Wochenende sein Jubiläum. Beim Frühlingserwachen lädt das Team zu Aktionen, Läufen und einer Jubiläumsfeier ein – inklusive Bilder aus den letzten 25 Jahren.
Wenn die Stadt Kastellaun am Sonntag 15. März, zum Frühlingserwachen einlädt, gibt es zwischen Marktstraße und Altstadtpassage viel zu entdecken: geöffnete Geschäfte, Marktstände und eine Hüpfburg für Kinder. Für ein Kastellauner Fachgeschäft wird das Wochenende zu einem ganz besonderen Anlass – X-Sport feiert sein 25-jähriges Bestehen.