Jubiläumswochenende im Laden
X-Sport in Kastellaun wird 25 Jahre alt
Das Team von X-Sport in Kastellaun feiert dieses Jahr das 25-jährige Bestehen des Outdoor- und Running-Geschäfts. Frank Hirt (2. von links) eröffnete seinen Laden am 15. März 2001.
Annalena Bischoff

Das Kastellauner Outdoor-Fachgeschäft X-Sport feiert am Wochenende sein Jubiläum. Beim Frühlingserwachen lädt das Team zu Aktionen, Läufen und einer Jubiläumsfeier ein – inklusive Bilder aus den letzten 25 Jahren.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn die Stadt Kastellaun am Sonntag 15. März, zum Frühlingserwachen einlädt, gibt es zwischen Marktstraße und Altstadtpassage viel zu entdecken: geöffnete Geschäfte, Marktstände und eine Hüpfburg für Kinder. Für ein Kastellauner Fachgeschäft wird das Wochenende zu einem ganz besonderen Anlass – X-Sport feiert sein 25-jähriges Bestehen.

