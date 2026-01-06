Hunsrückverein: Jahrbuch 2026 
Wunderbare Hommage an den Hunsrück und seine Menschen
Das Jahrbuch 2026 des Hunsrückvereins hat eine Auflage von 1800 Exemplaren und ist im Hunsrück in nahezu jeder Buchhandlung erhältlich – für 9 Euro das Stück.
„135 Jahre Hunsrückverein“ – das ist das Topthema des Jahrbuchs 2026, das der Hunsrückverein kürzlich in Morbach präsentiert hat. Wir haben darin wunderbare Geschichten, spannende Anekdoten und interessante Erläuterungen entdeckt.

Insgesamt 236 Seiten, 29 Autoren und jede Menge spannende Themen – das sind die Eckdaten des Jahrbuchs 2026, das der Hunsrückverein (HV) bereits Ende vergangenen Jahres herausgegeben hat. Topthema ist das 135-jährige Bestehen, das der Hunsrückverein 2025 gefeiert hat.

