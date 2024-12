Urheber des Wappens unbekannt Würdigen Platz für Simmerner Wappenstein gefunden Werner Dupuis 28.12.2024, 06:00 Uhr

i Die Leiterin des Hunsrück-Museums, Kristina Müller-Bongart (von rechts), Stadtbürgermeister Andreas Nikolay, Architekt Bernd König und Fritz Schellack, ehemaliger Leiter des Hunsrück-Museums, begutachten das Monument aus rotem Sandstein. Werner Dupuis

Ein Zeugnis der Simmerner Stadtgeschichte hat nach Jahren endlich seinen endgültigen Platz gefunden. Ein ganz besonderer Wappenstein wurde an prominenter Stelle platziert.

Bereits viele verschiedene Plätze hatte ein Wappenstein, bis er letztendlich beim Bauhof eingelagert wurde. Nun hat er im Zuge der Sanierung und Rekonstruktion der Stadtmauer einen neuen Platz in Simmern gefunden. Der 1,20 mal 1,10 Meter große Stein muss in der Zeit des Schlossneubaues zwischen 1708 und 1720 in der Regierungszeit der Kurfürsten Johann Wilhelm (1679–1716) oder Carl Philipp (1716–1742) aus der Wittelsbacher Linie Pfalz-Neuburg ...

