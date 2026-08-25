Fünf Schwerpunkte in Boppard
Worum es bei der Psychosomatik im Heilig Geist geht
Das Heilig Geist in Boppard konzentriert sich künftig auf fünf Fachbereiche, dazu gehört die Psychosomatik.
Das Heilig Geist in Boppard konzentriert sich künftig auf fünf Fachbereiche, dazu gehört die Psychosomatik.
Ingo Beller

Körper, Seele und Lebensumstände: Die Psychosomatik verbindet Bereiche, die oft nur getrennt betrachtet werden. Im Heilig Geist Boppard gehört das Fachgebiet zu den fünf Schwerpunkten der künftigen Regioklinik.

Lesezeit 2 Minuten
Vor einer wichtigen Prüfung wird der Magen plötzlich nervös, vor einem schwierigen Gespräch schlägt das Herz schneller und bei anhaltendem Stress verspannt sich der Nacken. Solche körperlichen Reaktionen zeigen, wie eng seelische Belastungen und körperliches Befinden miteinander verbunden sein können.
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