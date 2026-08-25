Körper, Seele und Lebensumstände: Die Psychosomatik verbindet Bereiche, die oft nur getrennt betrachtet werden. Im Heilig Geist Boppard gehört das Fachgebiet zu den fünf Schwerpunkten der künftigen Regioklinik.
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Vor einer wichtigen Prüfung wird der Magen plötzlich nervös, vor einem schwierigen Gespräch schlägt das Herz schneller und bei anhaltendem Stress verspannt sich der Nacken. Solche körperlichen Reaktionen zeigen, wie eng seelische Belastungen und körperliches Befinden miteinander verbunden sein können.