Mit dem Mittelrheinischen Weinfrühling im Bopparder Hamm und dem Hoffest in der Kirner Brauerei ist die Saison für Freiluftveranstaltungen am Mittelrhein und im Hunsrück richtig gestartet. Tausende Besucher kamen zum Feiern, Maije und Anstoßen.
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Dieser Start in die Woche dürfte für viele Menschen in der Region etwas müde ausfallen, vermute ich. Wie ich darauf komme? Mit dem Mittelrheinischen Weinfrühling im Bopparder Hamm und dem Hoffest der Kirner Brauerei – um nur zwei Beispiele zu nennen – ist die Saison der Freiluftveranstaltungen am Mittelrhein und im Hunsrück gestartet.