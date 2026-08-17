Trotz Aufstieg der SG Rheintal Woran ein dritter Besuch Klopps in Boppard scheiterte Johannes Kirsch 17.08.2026, 14:00 Uhr

i Im Mai 2004 gelang dem 1. FSV Mainz 05 unter Trainer Jürgen Klopp (links) der erstmalige Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Kurze Zeit später gab Klopp im Stadion in Buchenau ein Stelldichein mit den Kickern der SG Rheintal. Arne Dedert. picture-alliance / dpa/dpaweb

Zu viel des Kitsches? Als Mainz-05 Trainer kam Jürgen Klopp 2003 und 2004 nach Boppard, um den Kickern der SG Rheintal eine Einheit mit einem Proficoach zu gewähren. Trotz emsigen Buhlens durch Norbert Neuser blieb eine dritte Stippvisite aus.

Nicht umsonst gilt er im Mutterland des Fußballs als „The Normal One“. Viele, die mit Jürgen Klopp zusammenarbeiteten oder ihn auch nur flüchtig kennenlernten, beschreiben ihn als bodenständig und bar jeder Eitelkeit. Anfang der Nullerjahre ließ es sich der Kulttrainer – damals noch in Diensten des 1.







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