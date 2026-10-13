Wenn Pflege zur Last wird Wollte Seniorin aus Kastellaun Lebensgefährten töten? Christine Jäckel 13.10.2026, 16:00 Uhr

i Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Kastellaun Anfang März muss sich nun eine 66-Jährige vor Gericht verantworten. Neben dem Vorwurf der Brandstiftung steht auch die Frage im Raum, ob sie ihren 83-jährigen Lebensgefährten töten wollte. Christine Jäckel

Eine 66-Jährige steht nach einem Hausbrand in Kastellaun vor Gericht. Sie soll Feuer gelegt und ihrem schwer kranken Partner zuvor eine Überdosis Insulin gespritzt haben. Die Frau spricht von Überforderung und einem gemeinsamen Sterbewunsch.

Eine 66-Jährige muss sich vor dem Landgericht Bad Kreuznach wegen Brandstiftung und versuchten Totschlags verantworten. Sie soll Anfang März 2026 im Wohnhaus ihres 83-jährigen Lebensgefährten in der Verbandsgemeinde Kastellaun Feuer gelegt haben.







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