Eine 66-Jährige steht nach einem Hausbrand in Kastellaun vor Gericht. Sie soll Feuer gelegt und ihrem schwer kranken Partner zuvor eine Überdosis Insulin gespritzt haben. Die Frau spricht von Überforderung und einem gemeinsamen Sterbewunsch.
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Eine 66-Jährige muss sich vor dem Landgericht Bad Kreuznach wegen Brandstiftung und versuchten Totschlags verantworten. Sie soll Anfang März 2026 im Wohnhaus ihres 83-jährigen Lebensgefährten in der Verbandsgemeinde Kastellaun Feuer gelegt haben.