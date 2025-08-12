Immer wieder ist Wolfgang Wagner fasziniert davon, wie sensibel die Kinder in der Waldkita in Gödenroth mit Tieren umgehen. Aber lernen sollen sie auch noch was über Wildbienen, Fledermäuse und Co. Und da kommt der Rentner ins Spiel.

Wenn Wolfgang Wagner mit seinem Lastenrad von Mannebach zur Waldkita Gödenroth radelt, hat er meist Gepäck dabei. Und zwar welches, das irgendwie mit Natur und Kreativität zu tun hat. Denn der Ruheständler ist vom Nabu zum Kita-Naturbotschafter ausgebildet worden – dem ersten und derzeit einzigen im Rhein-Hunsrück-Kreis.

i Mit dem Lastenrad von Mannebach zur Waldkita nach Gödenroth: „So habe ich nicht nur eine Aufgabe, sondern auch Bewegung", sagt Wolfgang Wagner. Charlotte Krämer-Schick

Im Februar 2024 startete Wagner die Ausbildung, kürzlich schloss er sie mit einem Zertifikat ab. Parallel zur Ausbildung sollte er sich eine passende Kita suchen, in der er bereits praktische Erfahrung sammeln konnte. „Bürgermeister Christian Keimer hat mir dann die Waldkita vorgeschlagen“, sagt Wagner. Sie gehört zur Integrativen Familienkita Rappelkiste Gödenroth, rund 18 Kinder werden dort betreut. Kitaleiter Klaus Michel konnte sich gut vorstellen, dass Wagner zur Einrichtung passt, und war einverstanden. So lässt sich Wagner bereits seit März 2024 allerhand einfallen, um die Kinder noch mehr mit Natur in Kontakt zu bringen.

„Es ist toll, zu sehen, wie sensibel die Kinder für jedes Tier sind“, sagt Wagner. „Und was die schon alles wissen!“, ist er immer wieder erstaunt. Das konnte der Ruheständler etwa feststellen, als er mit den Kindern im vergangenen Jahr 14 Nistkästen von der Sparkassen-Aktion zusammengebaut und aufgehängt, und Anfang dieses Jahres kontrolliert hat. „Zwölf Kästen waren tatsächlich besetzt“, berichtet er. Beim Säubern konnten die Kinder dann etwa anhand des verbauten Materials erfahren, welcher Vogel in welchem Kasten genistet hat.

In der Ausbildung zum Kita-Naturbotschafter lernten die Teilnehmer – vier Männer und acht Frauen vornehmlich aus dem Kreis Mainz-Bingen – jede Menge Fachwissen über verschiedene Themen wie Fledermäuse, Wildbienen oder Pflanzen. Zu jedem Thema wurden Bastelanleitungen, Kochrezepte sofern möglich, Spiele, Lieder, Geschichten und Tipps zu weiterführender Literatur mitgeliefert. Als Wagner mit den Kindern die Wildbienen behandelte, wurden zum Beispiel Nisthilfen gebaut. „Wir haben Röhren in Holz gebohrt und Dosen mit Röhrchen bestückt“, sagt er. Und damit die Insekten auch genügend Futter haben, wurde bei einer Eltern-Kind-Aktion eine Blühwiese angelegt. Auch eine Kräuterspirale gibt es mittlerweile in dem kleinen Kitagarten, der sich ebenfalls auf dem Gelände am Waldrand befindet. Und da dort auch einige Obstbäume stehen, hat Wagner mit den Kindern auch schon Apfelsaft hergestellt.

i Eine Kräuterspirale lockt im kleinen Waldkita-Garten viele Insekten an - und sorgt für Vielfalt auf dem Teller. Charlotte Krämer-Schick

„Vier Projekte mussten wir für die Ausbildung dokumentieren“, berichtet der Rentner. Auch Hausaufgaben gab es für das nächste Treffen, diese fanden einmal im Monat an einem Samstag statt. „Dafür mussten wir ein Lied oder eine Aktion vorbereiten, die die Teilnehmer dann gemeinsam durchgeführt haben“, sagt er. Ein zweitägiger Erfahrungsaustausch mit angehenden Botschaftern aus Trier und Landau stand ebenso auf dem Programm der Ausbildung wie spannende Workshops. „Wir haben zum Beispiel gelernt, wie Pflanzenvermehrung gut funktioniert oder was man für den Vogelschutz tun kann“, zählt Wagner auf. „Insgesamt war die Ausbildung sehr umfangreich“, sagt er. Aber vor allem spannend.

i Aus einem alten Nachttisch hat Wolfgang Wagner ein Raupenhaus gebaut, in das Raupen des Kohlweißlings eingezogen sind. Charlotte Krämer-Schick

Wie spannend, aber auch wie brutal die Natur sein kann, auch das haben die Kinder der Waldkita in diesem Jahr bereits erfahren. Nachdem Wagner einen alten Nachttischschrank zum Raupenfutterhaus umfunktioniert und die Raupen des Kohlweißlings in das Haus gezogen sind, waren die Kinder schon ganz gespannt auf deren Schlupf. „Die Raupen waren dann aber von der Kohlweißlings-Schlupfwespe befallen“, erzählt Wagner. Und aus dem Schlupf wurde leider nichts. So bastelten die Kinder eben Schmetterlinge aus Kaffeefiltertüten.

i Baustopp beim Steinhaufen: Beim Abtragen der Steine fanden Wolfgang Wagner und die Kinder eine Ringelnatter, ein Mäusenest und Ameisen. Daher wurde der Platz mit einem Strohballen abgedeckt und abgesichert. Charlotte Krämer-Schick

Noch weiteren unerwarteten Besuch bekam die Kita: „Wir hatten die Steine, die von der Kräuterspirale noch übrig waren, auf einen Haufen gelegt. Als wir den abtragen wollten, kamen ein Mäusenest, eine Ringelnatter und Ameisen zum Vorschein“, erzählt Wagner. Seither herrscht Baustopp. Aber nur dort, denn es gibt noch viele andere Projekte, die der Rentner mit den Kindern umsetzen will.

Projekt läuft noch bis 2026

Seit 2019 gibt es das Projekt „Kita-Naturbotschafter – mehr Natur in Kitas“, das durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert wird. Zusätzliche Mittel werden vom Umweltministerium Rheinland-Pfalz bereitgestellt.

Der Nabu-Landesverband Rheinland-Pfalz führt es in den Regionen Bingen, Trier und Landau durch, das Projekt soll bis Juni 2026 laufen und richtet sich explizit an Rentner. Die Zertifikatsübergabe des jüngsten Jahrgangs erfolgte im Nabu-Zentrum Rheinauen in Bingen.

Durch den Besuch dieses Zentrums wurde Wolfgang Wagner aus Mannebach auf das Projekt aufmerksam. „Aber unabhängig davon ist das Zentrum ein wirklich schönes Ausflugsziel“, wirbt er für einen Besuch.

Weitere Infos gibt es unter www.nabu-rheinauen.de﻿