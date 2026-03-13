Windkraft Rhein-Hunsrück-Kreis Wolfgang Piroth: Für den Soonwald auf der Straße Annalena Bischoff 13.03.2026, 12:00 Uhr

i Wolfgang Piroth setzt sich seit 2012 gegen den "maßlosen Bau" von Windkraftanlagen im Rhein-Hunsrück-Kreis ein. Im Lutherjahr 2017 verfasste er seine "10 Thesen zur Energiewendepolitik". Wolfgang Piroth

„Natur und Umwelt können sich nicht selbst verteidigen.“ Als 2012 große Waldflächen auf dem Ellerspring für Windräder gerodet wurden, begann für Wolfgang Piroth aus Argenthal sein Engagement gegen Windkraftanlagen im Wald.

Wenn Wolfgang Piroth über den Soonwald spricht, wird seine Stimme ernst. „Waldkraft statt Windkraft“ – dieser Satz steht nicht nur auf Bannern bei seinen Demonstrationen, sondern er bedeutet Engagement für seine Heimat. Seit mehr als vier Monaten demonstrieren Bürger im Rhein-Hunsrück-Kreis wieder regelmäßig gegen den weiteren Ausbau der Windkraft.







