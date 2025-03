Wohnungsbrand in Werlau hält Wehrleute in Atem

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein ist in der Nacht zu einem Wohnhausbrand in St. Goar-Werlau ausgerückt. In den frühen Morgenstunden spitzte sich die Lage nach unseren Informationen zu. Der Einsatz dauert am Morgen noch an. Wir berichten nach.