Wohnsitz anmelden geht jetzt auch online

Boppard. Wer umzieht, muss sich innerhalb von zwei Wochen ummelden. Das geht in Boppard unter www.wohnsitzanmeldung.de jetzt auch online. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger ihren Wohnsitz in Boppard über das Portal vollständig digital an- oder ummelden. Ein persönlicher Termin beim Einwohnermeldeamt ist damit nicht mehr erforderlich. Der Service ist kostenlos.