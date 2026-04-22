So wie unzählige Hobbygärtner im Hunsrück und am Mittelrhein steht unser Autor in diesem Jahr vor der Frage: Wohin nur mit dem Grünschnitt? Auf den Strauchschnittplatz darf man ihn seit diesem Jahr nicht mehr bringen. Kreative Lösungen sind gefragt.
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Ich suche einfach eine Firma, die Löwenzahn-Saft presst, viel Rasen ist ja nicht dabei – scherzte ich kürzlich mit dem Nachbarn, als es um die Frage ging, wo wir nun den Grünschnitt hinbringen. Der Strauchschnittplatz ist seit diesem Jahr tabu – die Gründe dafür haben wir an anderer Stelle ausführlich und nachvollziehbar wiedergegeben.