Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wohin nur mit dem vielen Löwenzahn? Philipp Lauer 22.04.2026, 07:30 Uhr

i Rasenmäher oder Löwenzahn-Erntemaschine? Seit diesem Jahr stehen Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis vor der Herausforderung, den Rasenschnitt richtig zu entsorgen. Auf den Strauchschnittplatz darf man ihn nicht mehr bringen. Philipp Lauer

So wie unzählige Hobbygärtner im Hunsrück und am Mittelrhein steht unser Autor in diesem Jahr vor der Frage: Wohin nur mit dem Grünschnitt? Auf den Strauchschnittplatz darf man ihn seit diesem Jahr nicht mehr bringen. Kreative Lösungen sind gefragt.

Ich suche einfach eine Firma, die Löwenzahn-Saft presst, viel Rasen ist ja nicht dabei – scherzte ich kürzlich mit dem Nachbarn, als es um die Frage ging, wo wir nun den Grünschnitt hinbringen. Der Strauchschnittplatz ist seit diesem Jahr tabu – die Gründe dafür haben wir an anderer Stelle ausführlich und nachvollziehbar wiedergegeben.







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