Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Wohin nur mit dem vielen Löwenzahn?
Rasenmäher oder Löwenzahn-Erntemaschine? Seit diesem Jahr stehen Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis vor der Herausforderung, den R
Rasenmäher oder Löwenzahn-Erntemaschine? Seit diesem Jahr stehen Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis vor der Herausforderung, den Rasenschnitt richtig zu entsorgen. Auf den Strauchschnittplatz darf man ihn nicht mehr bringen.
Philipp Lauer

So wie unzählige Hobbygärtner im Hunsrück und am Mittelrhein steht unser Autor in diesem Jahr vor der Frage: Wohin nur mit dem Grünschnitt? Auf den Strauchschnittplatz darf man ihn seit diesem Jahr nicht mehr bringen. Kreative Lösungen sind gefragt.

Lesezeit 1 Minute
Ich suche einfach eine Firma, die Löwenzahn-Saft presst, viel Rasen ist ja nicht dabei – scherzte ich kürzlich mit dem Nachbarn, als es um die Frage ging, wo wir nun den Grünschnitt hinbringen. Der Strauchschnittplatz ist seit diesem Jahr tabu – die Gründe dafür haben wir an anderer Stelle ausführlich und nachvollziehbar wiedergegeben.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren