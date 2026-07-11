88,7 Millionen Euro vom Bund 
Wofür nutzt Rhein-Hunsrück-Kreis das Sondervermögen?
Die Treppen zur Tribüne in der Sporthalle der IGS Kastellaun gelten als brandschutztechnischer Mangel, da sie nicht breit genug
Die Treppen zur Tribüne in der Sporthalle der IGS Kastellaun gelten als brandschutztechnischer Mangel, da sie nicht breit genug sind.
Philipp Lauer

Der Investitionsstau ist groß, der finanzielle Spielraum klein. Hoffnung machen könnten die zusätzlichen Finanzmittel aus dem Sondervermögen des Bundes. Welche Vorhaben im Rhein-Hunsrück-Kreis davon profitieren können.

Lesezeit 1 Minute
Marode Sporthallen, sanierungsbedürftige Schulen und Straßen, die auf Erneuerung warten: An Projekten mangelt es im Rhein-Hunsrück-Kreis nicht. Doch angesichts steigender Pflichtausgaben fehlt oft das Geld. Kann der Anteil von 88,7 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes daran etwas ändern?
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