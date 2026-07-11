Der Investitionsstau ist groß, der finanzielle Spielraum klein. Hoffnung machen könnten die zusätzlichen Finanzmittel aus dem Sondervermögen des Bundes. Welche Vorhaben im Rhein-Hunsrück-Kreis davon profitieren können.
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Marode Sporthallen, sanierungsbedürftige Schulen und Straßen, die auf Erneuerung warten: An Projekten mangelt es im Rhein-Hunsrück-Kreis nicht. Doch angesichts steigender Pflichtausgaben fehlt oft das Geld. Kann der Anteil von 88,7 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes daran etwas ändern?