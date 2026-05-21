Vor zwei Jahren feierte der Wochenmarkt in Kirchberg Premiere. Inzwischen ist er fester Bestandteil der Stadt und der Veranstaltungsreihe „Kirchberg live“ geworden. Am Freitag, 22. Mai, steht der Jubiläumsmarkt an – und bietet einige Sonderaktionen.
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Ob Fleisch, Gemüse oder Wein – der Wochen(end)markt in Kirchberg hat jeden Freitag aufs Neue so einiges zu bieten. In diesem Jahr feiert er sein zweijähriges Jubiläum. Dazu erwartet die Besucher am Freitag, 22. Mai, ein besonderes Jubiläumsprogramm.Im Mai 2024 fand der Markt zum ersten Mal statt.