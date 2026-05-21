Seit 2024 etabliert
Wochen(end)markt Kirchberg feiert zweijähriges Jubiläum
Symbolbild: Ob Gemüse, Obst, Fisch oder Fleisch - der Wochenmarkt in Kirchberg hat viele regionale Produkte zu bieten. In diesem
Symbolbild: Ob Gemüse, Obst, Fisch oder Fleisch - der Wochenmarkt in Kirchberg hat viele regionale Produkte zu bieten. In diesem Jahr gibt es ihn seit genau zwei Jahren.
Hauke-Christian Dittrich. picture alliance/dpa

Vor zwei Jahren feierte der Wochenmarkt in Kirchberg Premiere. Inzwischen ist er fester Bestandteil der Stadt und der Veranstaltungsreihe „Kirchberg live“ geworden. Am Freitag, 22. Mai, steht der Jubiläumsmarkt an – und bietet einige Sonderaktionen.

Lesezeit 2 Minuten
Ob Fleisch, Gemüse oder Wein – der Wochen(end)markt in Kirchberg hat jeden Freitag aufs Neue so einiges zu bieten. In diesem Jahr feiert er sein zweijähriges Jubiläum. Dazu erwartet die Besucher am Freitag, 22. Mai, ein besonderes Jubiläumsprogramm.Im Mai 2024 fand der Markt zum ersten Mal statt.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren