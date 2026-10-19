Geburt an der Tankstelle statt im Kreißsaal: Weil Tabea Berger-Seiser es nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus schaffte, kam Tochter Aurelia in Dörth zur Welt. Doch wo können werdende Mütter im Rhein-Hunsrück-Kreis heute überhaupt noch entbinden?
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Tabea Berger-Seiser aus Boppard-Weiler hatte eigentlich geplant, ihr drittes Kind im Kreißsaal der Simmerner Diakonie Klinik zu entbinden. Doch Tochter Aurelia hatte es so eilig, dass es die werdende Mutter nicht mehr bis in den Kreißsaal schaffte. Aurelia kam Ende Juli spontan an der Tankstelle in Dörth zur Welt.