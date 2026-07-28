6400 Kilometer für eine Bratwurst – und trotzdem war sie nicht die beste. Für Jörg Wenzel war die Reise mit seinem Motorrad dennoch jeden Kilometer wert. Jetzt verrät er, welche Bratwurst bei ihm auf Platz eins landet.
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Mit Schwung aufs Motorrad, Gehörschutz auf, das Zelt im Gepäck: So beginnt für Jörg Wenzel aus Boppard jedes Abenteuer. Zuletzt führte ihn seine Reiselust 6400 Kilometer bis zum Cabo de São Vicente in Portugal – zur „letzten Bratwurst vor Amerika“ – und wieder zurück an den Mittelrhein.