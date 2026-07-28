Bopparder reiste nach Portugal
Wo Jörg Wenzels Lieblingsbratwurst herkommt
Etwa zwölf Tage dauerte es, bis Jörg Wenzel an der "Letzten Bratwurst vor Amerika" ankam.
Etwa zwölf Tage dauerte es, bis Jörg Wenzel an der "Letzten Bratwurst vor Amerika" ankam.
Jörg Wenzel

6400 Kilometer für eine Bratwurst – und trotzdem war sie nicht die beste. Für Jörg Wenzel war die Reise mit seinem Motorrad dennoch jeden Kilometer wert. Jetzt verrät er, welche Bratwurst bei ihm auf Platz eins landet.

Lesezeit 1 Minute
Mit Schwung aufs Motorrad, Gehörschutz auf, das Zelt im Gepäck: So beginnt für Jörg Wenzel aus Boppard jedes Abenteuer. Zuletzt führte ihn seine Reiselust 6400 Kilometer bis zum Cabo de São Vicente in Portugal – zur „letzten Bratwurst vor Amerika“ – und wieder zurück an den Mittelrhein.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungGastronomie
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren