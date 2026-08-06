Manchmal braucht es keinen großen Notfall, um zu merken, auf wen man sich verlassen kann. Unsere Kolumnistin erlebte noch vor der Arbeit, wie viel hilfsbereite Nachbarn eigentlich wert sind.
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Nochmal mit einem Schrecken davon gekommen – so begann mein eigentlich ganz gewöhnlicher Arbeitstag. Mein Adrenalinspiegel war jedenfalls sofort hellwach. Mit Jutebeutel und Einkaufskorb ging es für mich gestern Morgen zu Fuß in Richtung Geschäfte. Auf dem Rückweg dachte ich noch: Ich bin gut in der Zeit, vielleicht kann ich den ersten Kaffee noch genießen, bevor ich den Laptop hochfahre.